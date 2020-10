LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: Nibali prende 5 minuti. “Nessuna scusa, i giovani vanno più forte” (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “SUNWEB HA COMMESSO UN ERRORE, Nibali HA PAGATO LE POCHE CORSE” LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro D’ITALIA 2020 VINCENZO Nibali: “I giovani SONO PIU’ FORTI: C’E’ UN RICAMBIO GENERAZIONALE” LA CRONACA DELLA TAPPA VIDEO HIGHLIGHTS DELLA TAPPA DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DEL Giro D’ITALIA 2020 LE DICHIARAZIONI DI WILCO KELDERMAN LE DICHIARAZIONI DI JAI HINDLEY 16.39 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.38 La nuova classifica generale: 1 2 ▲1 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 77:46:56 2 3 ▲1 HINDLEY Jai Team Sunweb 0:12 3 4 ▲1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “SUNWEB HA COMMESSO UN ERRORE,HA PAGATO LE POCHE CORSE” LA CLASSIFICA GENERALE DELD’ITALIAVINCENZO: “ISONO PIU’ FORTI: C’E’ UN RICAMBIO GENERAZIONALE” LA CRONACA DELLA TAPPA VIDEO HIGHLIGHTS DELLA TAPPA DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DELD’ITALIALE DICHIARAZIONI DI WILCO KELDERMAN LE DICHIARAZIONI DI JAI HINDLEY 16.39 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.38 La nuova classifica generale: 1 2 ▲1 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 77:46:56 2 3 ▲1 HINDLEY Jai Team Sunweb 0:12 3 4 ▲1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS ...

