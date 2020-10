Lippi: “Non allenerò più, forse sarò utile in altri ruoli” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marcello Lippi, allenatore ed ex commissario tecnico della Nazionale che nel 2006 vinse i Mondiali, ha annunciato che non guiderà più nessuna squadra. Queste le sue parole a Radio Sportiva. Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. È giusto così, basta. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente. L'articolo Lippi: “Non allenerò più, forse sarò utile in altri ruoli” ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marcello, allenatore ed ex commissario tecnico della Nazionale che nel 2006 vinse i Mondiali, ha annunciato che non guiderà più nessuna squadra. Queste le sue parole a Radio Sportiva. Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. È giusto così, basta. Magari potrei essereinruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente. L'articolo: “Non allenerò più,saròinruoli” ilNapolista.

