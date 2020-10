L' Accademia Consulenza d' Immagine pubblica il suo primo manuale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Roma, 22/10/2020) - Roma, 22/10/2020 - L'd', nata da poco più di un anno, festeggia questotraguardo con lazione di undigitale “Come diventare consulente d'- la professione del futuro”. Le due autrici (e co founder dell'di alta formazione) Ilaria Marrocco e Isabella Ratti hanno creato un concentrato della propria esperienza professionale e della passione per l'insegnamento in 8 capitoli. Di cosa parla il“Come diventare consulente d'- la professione del futuro” è unche ha l'obiettivo di fornire tutti gli strumenti teorici (e buona parte di quelli pratici) per tutti ...