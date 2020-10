JICE | Cdp | oltre 2 | 7 miliardi di finanziamenti per l’economia circolare

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Raggiunto più di un quarto del target complessivo. Avviata nel 2019 da Cassa Depositi e Prestiti, Banca Europea per gli Investimenti, Caisse des Dépôts, Instituto de Crédito Oficial, KfW e Bank Gospodarstwa Krajowego, l’Iniziativa congiunta sull’economia), nel primo anno di attività, ha finanziato progetti per un valore complessivo di 2,7di euro. L’iniziativa – spiega Cdp – si pone l’obiettivo di realizzare investimenti per un totale di 10di euro nel periodo 2019-2023 perseguendo la propria missione attraversoe investimenti nel capitale di rischio delle imprese, al fine di favorire lo sviluppo di strutture finanziarie innovative per la costruzione di ...