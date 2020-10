Giro d’Italia 2020: Pello Bilbao si supera e non è distante dal podio. Lo spagnolo è reduce dal Tour… (Di giovedì 22 ottobre 2020) Pello Bilbao sogna in grande e punta dritto al podio del Giro d’Italia 2020. Quest’oggi l’iberico della Bahrain-McLaren è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti dell’attesissima diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020 con la Cima Coppi di questa edizione: il Passo dello Stelvio. Bilbao ha svolto una gara esemplare e in continua rimonta. Dopo alcune difficoltà riscontrate proprio sullo Stelvio, è riuscito a risalire verso i Laghi di Cancano con un buon ritmo, un buon paso regolare, recuperando terreno su Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley. Al termine della frazione ha conquistato un buon terzo posto a 46” dal vincitore. Grazie all’ottima prestazione di ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)sogna in grande e punta dritto aldeld’Italia. Quest’oggi l’iberico della Bahrain-McLaren è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti dell’attesissima diciottesima tappa deld’Italiacon la Cima Coppi di questa edizione: il Passo dello Stelvio.ha svolto una gara esemplare e in continua rimonta. Dopo alcune difficoltà riscontrate proprio sullo Stelvio, è riuscito a risalire verso i Laghi di Cancano con un buon ritmo, un buon paso regolare, recuperando terreno su Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley. Al termine della frazione ha conquistato un buon terzo posto a 46” dal vincitore. Grazie all’ottima prestazione di ...

