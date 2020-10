Giampaolo Morelli | «La fatica di essere adolescenti»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Giampaolo Morelli, ai più l’ispettore Coliandro in carne e ossa, arriva alla Festa del Cinema di Roma direttamente da Bologna, dove sta girando l’ottava stagione della serie con protagonista il personaggio ormai cult. E come tale, ci anticipa l’attore e regista (la sua opera prima 7 ore per farti innamorare ha avuto un buon successo sulle piattaforme durante il lockdown), «rimane sempre uguale a sé stesso. Ce lo dobbiamo tenere così com’è. Coliandro non è una serie tv, è uno stile di vita».