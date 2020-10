Epidemiologo | “Ci sono asintomatici con carica virale altissima | ma il problema davvero urgente è la media intensità”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo il prof. Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all’Università degli studi di Milano, in Italia ci troviamo in una situazione complessa e seria, ma meno esplosiva rispetto a marzo e aprile. L’, intervistato dal Corriere della Sera, si sofferma soprattutto sulla: “Cisoggetti che diffondono il virus molto più facilmente di altri, tenendo però presente che anche la ‘predisposizione’ ad essere contagiati cambia. Misurare lasu vasta scala richiede ancora tecnologie sofisticate e costose. In più la moltiplicazione delle molecole Rna del virus varia da soggetto a soggetto; ad esempio cicon...