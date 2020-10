Eleven Sports: «Gravi e ripetuti attacchi informatici durante Serie C» (Di giovedì 22 ottobre 2020) In merito alle difficoltà di visione della sesta giornata di Serie C qui il programma e i telecronisti sulla piattaforma streaming Eleven Sports, la società ha emesso un comunicato di spiegazione rivolto ai propri utenti abbonati. Ve lo riportiamo qui sotto in forma... Leggi su digital-news (Di giovedì 22 ottobre 2020) In merito alle difficoltà di visione della sesta giornata diC qui il programma e i telecronisti sulla piattaforma streaming, la società ha emesso un comunicato di spiegazione rivolto ai propri utenti abbonati. Ve lo riportiamo qui sotto in forma...

