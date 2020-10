Di Lorenzo: “Siamo stati poco concreti ma la prestazione c’è stata. Meritavamo la vittoria” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo la sconfitta al San Paolo contro l’Az Alkmaar, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo. E’ mancata solo la lucidità sotto porta? “Penso che abbiamo fatto la nostra partita. Abbiamo imposto il nostro gioco come vuole il mister. Siamo stati poco concreti ma la prestazione c’è stata. Dispiace per il risultato perché Meritavamo la vittoria”. Ha pesato l’ubriacatura di complimenti dopo la vittoria sull’Atalanta? “Secondo me no. La squadra ha fatto la sua prestazione, abbiamo cancellato subito la partita di sabato e ci siamo concentrati su questa. Dispiace per il risultato ma guardiamo avanti perché tra pochi giorni giochiamo di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo la sconfitta al San Paolo contro l’Az Alkmaar, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il difensore del Napoli Giovanni Di. E’ mancata solo la lucidità sotto porta? “Penso che abbiamo fatto la nostra partita. Abbiamo imposto il nostro gioco come vuole il mister. Siamoma lac’è. Dispiace per il risultato perchéla vittoria”. Ha pesato l’ubriacatura di complimenti dopo la vittoria sull’Atalanta? “Secondo me no. La squadra ha fatto la sua, abbiamo cancellato subito la partita di sabato e ci siamo concentrati su questa. Dispiace per il risultato ma guardiamo avanti perché tra pochi giorni giochiamo di ...

napolista : #DiLorenzo: “Siamo stati poco concreti ma la prestazione c’è stata. Meritavamo la vittoria” A Sky: “La situazione d… - thetruedam : @giov1926 Non funziona nemmeno così. Non siamo il Real ma hai perso in casa contro un Az con più indisponibili che… - Italyseriusly : @StefanoSamma7 @Ruffino_Lorenzo Notare che siamo su 300.000 tamponi al giorno. - MaxLap7 : @ArkadiMaslow @danielhazan @Ruffino_Lorenzo @pbiagiola NO! Non voglio guardare! Non mi potete obbligare. Sono contr… - FilippoPadovan2 : Lorenzo Fragola - Siamo uguali -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo “Siamo “Vivere Mille Vite”, la storia dei videogiochi è anche la nostra storia La Stampa