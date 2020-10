Covid: definite ad ’alto rischio’, in Germania quarantena per chi proviene da 11 regioni italiane (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nei primi mesi dell’avvento della pandemia da coronavirus, finimmo per diventare la ‘Cenerentola d’Europa’, per certi versi anche da tenere a distanza, tale era la mole di contagi che ci attanagliava. Poi, il serpentone dei camion militari di Bergamo diede il colpo di grazia ad un Paese per tutti irrimediabilmente condannato alla rovina – economica – totale. Ma in breve tempo il coronavirus mostrò con forza il suo ‘equilibrio’, andando poi a fare scempio anche degli altri paesi europei. Nel frattempo però, grazie ad un durissimo lockdown, l’Italia ne uscì alla grande, arrivando ad essere un esempio persino per gli Stati Uniti. Fino alla scorsa estate quando, complici le ‘notti brave della movida giovanile’, il virus ha ripreso velocemente a frequentare le nostre case. Ed ora? Ora, come vedremo, siamo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nei primi mesi dell’avvento della pandemia da coronavirus, finimmo per diventare la ‘Cenerentola d’Europa’, per certi versi anche da tenere a distanza, tale era la mole di contagi che ci attanagliava. Poi, il serpentone dei camion militari di Bergamo diede il colpo di grazia ad un Paese per tutti irrimediabilmente condannato alla rovina – economica – totale. Ma in breve tempo il coronavirus mostrò con forza il suo ‘equilibrio’, andando poi a fare scempio anche degli altri paesi europei. Nel frattempo però, grazie ad un durissimo lockdown, l’Italia ne uscì alla grande, arrivando ad essere un esempio persino per gli Stati Uniti. Fino alla scorsa estate quando, complici le ‘notti brave della movida giovanile’, il virus ha ripreso velocemente a frequentare le nostre case. Ed ora? Ora, come vedremo, siamo ...

