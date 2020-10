'Come ti sei ammalato? Coi tg': è polemica per la vignetta postata dal ct Roberto Mancini sul covid (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una vignetta pubblicata su Instagram , che ritrae un malato su un letto d'ospedale e un'infermiera. Lei gli chiede: 'Hai idea di Come ti sei ammalato?' e lui risponde: 'Guardando i tg'. Una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) Unapubblicata su Instagram , che ritrae un malato su un letto d'ospedale e un'infermiera. Lei gli chiede: 'Hai idea diti sei?' e lui risponde: 'Guardando i tg'. Una ...

fattoquotidiano : Coronavirus, polemica per la vignetta condivisa sui social da Roberto Mancini: “Come ti sei ammalato? guardando tro… - ZZiliani : Come da “Manuale Moggi”: quando le cose si mettono male, incombere sull’arbitro, meglio se in prossimità della panc… - EastwoodFake_ : @AndrewGFakee *lo stringe a se e gli bacia la fronte* Io non so parlar d'amore L'emozione non ha voce E mi manca un… - venezia_56 : RT @elisa24102: Al sicuro Come quando torni a casa e posi le chiavi all’ingresso e sorridi perchè sai di essere al sicuro Per me sei que… - bar_946 : Come si chiama quando non sei né in preciclo né durante né dopo ma avresti comunque voglia di 10 kg di nutella ogni giorno -