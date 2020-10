Atp Colonia 2 2020 | programma e orari di venerdì 23 ottobre con Sinner

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di venerdì 23, per quanto concerne l’Atp 250 di. Al via i quarti di finale, con Jannikprotagonista italiano di giornata e opposto a Gilles Simon, quest’ultimo fautore dell’eliminazione di Denis Shapovalov. In campo anche Alexander Zverev, ancora imbattuto a, il quale dovrà vedersela con Adrian Mannarino. BETT1 CENTER COURT dalle ore 14.00 – Simon vs (WC)non prima delle ore 15.30 – Davidovich Fokina vs Otte or Schwartzman non prima delle ore 18.00 – (1) Zverev vs (8) Mannarino a seguire – (7) Struff or Nishioka vs (5) Auger-Aliassime