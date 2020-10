VIDEO Mathieu van der Poel | caduta alla Brugge-De Panne | l’olandese finisce in un fossato

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)van derè incappato in una brutta-De, semiclassica del calendario ciclistico internazionale. L’olandese, domenica vincitore del Giro delle Fiandre, era all’attacco in un gruppello ristretto quando mancavano 15 km al traguardo, ma all’improvviso è volato a terra ed è finito in un. L’alfiere della Alpecin-Fenix si è rialzato dopo qualche minuto e non sembra essersi fatto qualcosa di grave. Di seguito ildelladivan der-DeVAN DER...