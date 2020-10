Unicredit, accordo con Illimity per cessione crediti in sofferenza ipotecari del segmento Pmi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’attuale strategia di riduzione delle esposizioni deteriorate Unicredit ha siglato un accordo con un veicolo di cartolarizzazione gestito da Illimity Bank per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito ipotecario verso clientela del segmento piccole e medie imprese italiane. Il portafoglio – annuncia l’Istituto in una nota – comprende esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano con una creditoria complessiva, al lordo delle rettifiche di valore, di circa 692 milioni di euro. L’impatto della cessione – fa sapere Unicredit ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’attuale strategia di riduzione delle esposizioni deteriorateha siglato uncon un veicolo di cartolarizzazione gestito daBank per lapro-soluto di un portafoglio diinderivanti da contratti di creditoo verso clientela delpiccole e medie imprese italiane. Il portafoglio – annuncia l’Istituto in una nota – comprende esclusivamentederivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano con una creditoria complessiva, al lordo delle rettifiche di valore, di circa 692 milioni di euro. L’impatto della– fa sapere...

