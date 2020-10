Roma | Fonseca | “Domani farò molti cambi Con la società nessun problema”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Pauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che domani vedrà opposti i giallorossi allo Young Boys nella prima partita del girone di Europa League."Sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione, l'importante è avere giocatori esperti e giovani come Villar, Perez. Sono più adattati al nostro calcio, e sono giocatori in cui abbiamo molta fiducia per il futuro". L'allenatore portoghese si è poi soffermato sul turn-over che domani sarà distribuito in larga scala: "Sicuramente faremo tanti. Ho fiducia nei miei giocatori. Il rapporto con la società? Devo dire che è ottimo, non ci sono problemi e lavoriamo sempre per cercare di fare il bene di questo club".