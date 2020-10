Regno Unito, palazzo londinese crolla per sospetta fuga di gas (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono cinque le persone estratte vive da un edificio di Ealing, a ovest di Londra, crollato nella mattinata a seguito di una sospetta fuga di gas. Edificio crollato a ovest di Londra, cinque persone salvate da macerie su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono cinque le persone estratte vive da un edificio di Ealing, a ovest di Londra,to nella mattinata a seguito di unadi gas. Edificioto a ovest di Londra, cinque persone salvate da macerie su Notizie.it.

