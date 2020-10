Real Madrid ko, Zidane: «Mi dispiace. Sono io il responsabile» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha commentato la clamorosa sconfitta patita in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha commentato la clamorosa sconfitta patita in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. «Mi dispiace per quello che sta succedendo, Sono io il responsabile. Non ho visto la squadra come l’avevo chiesta e, quando succede questo, è colpo dell’allenatore. I giocatori Sono in campo e necessitano di soluzioni. Oggi abbiamo giocato male, è difficile dire altro. Non siamo riusciti a fare le cose che ci riescono di solito. Ora ci dobbiamo allenare molto e andare con la testa al Clasico, che è una ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Zinedine, allenatore del, ha commentato la clamorosa sconfitta patita in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk Zinedine, allenatore del, ha commentato la clamorosa sconfitta patita in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. «Miper quello che sta succedendo,io il. Non ho visto la squadra come l’avevo chiesta e, quando succede questo, è colpo dell’allenatore. I giocatoriin campo e necessitano di soluzioni. Oggi abbiamo giocato male, è difficile dire altro. Non siamo riusciti a fare le cose che ci riescono di solito. Ora ci dobbiamo allenare molto e andare con la testa al Clasico, che è una ...

juventusfc : Andrea Agnelli: «Abbiamo discusso con Nedved, Cherubini e Paratici le strategie non solo nel breve ma anche nel lun… - giopaolo78 : @mike_fusco @realvarriale @ChampionsLeague @realmadrid Con il modesto Real Madrid per giunta... - ilPorrinista : Con questo Real Madrid l'Inter passa il girone in scioltezza #InterBorussiaMoenchengladbach - junews24com : Del Piero contro il Real Madrid: 11 anni fa il gol della leggenda - VIDEO - - ebenesport : Info - Mercato - Real Madrid : La grande annonce de Marcelo sur son avenir ! - -