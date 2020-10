Non è certo Halloween che ci fa paura (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da ex bambina nata alla fine degli anni ’70 in una cittadina di provincia campana - quando la maggior parte di noi la parola Halloween non la sapeva neanche pronunciare - ad attuale madre di due figlie mezze inglesi residente a Barcellona, sento che questa polemica italiana su Halloween in regime di coprifuoco pandemico potrebbe rappresentare una metafora culturale dilaniante della mia vita familiare.“È solo un’americanata”, ha detto il governatore della Campania De Luca.“Mamma quanto manca ad Halloween?”, mi chiede da due mesi mia figlia cresciuta a dolcetto o scherzetto in quel di Londra e poi a Barcellona, dove ogni anno le mamme “expat” anglosassoni sanno come organizzare un’americanata coi fiocchi.Insomma per noi Halloween è sempre ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Da ex bambina nata alla fine degli anni ’70 in una cittadina di provincia campana - quando la maggior parte di noi la parolanon la sapeva neanche pronunciare - ad attuale madre di due figlie mezze inglesi residente a Barcellona, sento che questa polemica italiana suin regime di coprifuoco pandemico potrebbe rappresentare una metafora culturale dilaniante della mia vita familiare.“È solo un’americanata”, ha detto il governatore della Campania De Luca.“Mamma quanto manca ad?”, mi chiede da due mesi mia figlia cresciuta a dolcetto o scherzetto in quel di Londra e poi a Barcellona, dove ogni anno le mamme “expat” anglosassoni sanno come organizzare un’americanata coi fiocchi.Insomma per noiè sempre ...

marcotravaglio : IL CORPO ESTRANEO Si attendeva con ansia un segnale di riscatto della magistratura, dopo gli ultimi scandali culmin… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Lockdown non certo, evitate spostamenti inutili' #robertosperanza - OrnellaVanoni : Le parole hanno un peso, certo. Ma non bisogna avere paura di usarle quando servono, vedi 'coprifuoco'. Durante la… - nerosolari : RT @QLexPipiens: Sicuro. Altrimenti non si spiega. Certo, ci sarebbe sempre l'ipotesi dell'idiozia termonucleare globale, che secondo me no… - PotereaiSith : @RealEmmaH2O_ Vero. Però ricordati una cosa. Chi usa il lato oscuro trae forza e potenza dalle passioni e dai senti… -