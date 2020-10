Midtjylland Atalanta 0-4: cronaca e tabellino (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alla MCH Arena la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/21 tra Midtjylland e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato e cronaca L’Atalanta sbanca la MCH Arena di Herning con un rotondo 4-0 contro il Midtjylland che dunque segna una netta controtendenza rispetto al pesante 4-0 subito lo scorso anno all’esordio contro la Dinamo Zagabria. Partita realmente mai in discussione e chiusa già nel primo tempo con le firme di Zapata, Gomez e Muriel. Nel finale arriva anche la gemma di Miranchuk che firma così il suo primo gol con la maglia della Dea. Queste le azioni salienti della sfida: Sintesi Midtjylland Atalanta 0-4 MOVIOLA 90’+3′ Fischio finale Una strepitosa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alla MCH Arena la prima giornata del gruppo D della Champions League 2020/21 tra: sintesi,, risultato eL’sbanca la MCH Arena di Herning con un rotondo 4-0 contro ilche dunque segna una netta controtendenza rispetto al pesante 4-0 subito lo scorso anno all’esordio contro la Dinamo Zagabria. Partita realmente mai in discussione e chiusa già nel primo tempo con le firme di Zapata, Gomez e Muriel. Nel finale arriva anche la gemma di Miranchuk che firma così il suo primo gol con la maglia della Dea. Queste le azioni salienti della sfida: Sintesi0-4 MOVIOLA 90’+3′ Fischio finale Una strepitosa ...

OptaPaolo : 2 - Quella tra Midtjylland e Atalanta è la prima partita di Champions League in cui hanno segnato due giocatori col… - ProfidiAndrea : ?? #Atalanta, ecco #Miranchuk: che gol in #UCL e che segnale per il #fantacalcio! Dubbi su Miranchuk? Macché, il cen… - Salvato95551627 : RT @areanapoliit: #CHAMPIONS - L'Atalanta torna travolgente, battuto il Midtjylland per 4-0! L'Inter pareggia in extremis - ColucciLc : RT @AgentiAnonimi: #Atalanta batte #Midtjylland 4-0 e inizia la nuova stagione di #ChampionsLeague nel migliori dei modi. Gol di #Zapata, #… - anis_epis : L'Atalanta è partita alla grande: con il gol di #Miranchuk all'88' la Dea vince contro il Midtjylland. Applausi!… -

Ultime Notizie dalla rete : Midtjylland Atalanta Midtjylland-Atalanta 0-4, gol e highlights: capolavori di Gomez e Miranchuk Sky Sport Champions: Midtjylland-Atalanta 0-4

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Atalanta batte Midtjylland 4-0 (3-0) nella prima partita del Girone D della Champions League disputata sul terreno della MCH Arena di Herning (Danimarca). Le reti: nel pt 26' D ...

Inter stop: Lukaku non basta col Borussia! Poker Atalanta

L’entusiasmo del Midtjylland caratterizza le prime battute, ma presto sarà la Dea a comandare. L’Atalanta passa con Zapata e controlla la reazione dei padroni di casa, sventata da un intervento ...

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Atalanta batte Midtjylland 4-0 (3-0) nella prima partita del Girone D della Champions League disputata sul terreno della MCH Arena di Herning (Danimarca). Le reti: nel pt 26' D ...L’entusiasmo del Midtjylland caratterizza le prime battute, ma presto sarà la Dea a comandare. L’Atalanta passa con Zapata e controlla la reazione dei padroni di casa, sventata da un intervento ...