Manny Pacquiao | lancia una sua app

Siamo abituati a vedere primeggiare Manny Pacquiao sui ring di tutto il mondo. Il suo record pugilistico (62-7-2) è uno dei migliori nella storia della boxe ed il suo status è ormai quello di una delle leggende del pugilato mondiale. Ma il campione Manny ha saputo far tesoro delle sue esperienze, dei lauti guadagni in carriera e del suo carisma, per non essere ricordato solo come un grande pugile. Pacquiao è diventato un importante politico nelle sue amate Filippine e per alcuni destinato a diventare presidente. Manny ha saputo investire nel mondo delle fintech e collaborare con grandi imprenditori come Jack Ma, fondatore di AliBaba e uno tra gli uomini più ricchi del mondo. Inoltre è stato in grado di creare creare una fondazione suo nome per aiutare le persone ...

