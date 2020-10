L’Inter con Lukaku riacciuffa all’ultimo il Gladbach, l’Atalanta serve un poker al Midtjylland (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Inter inizia questa Champions League come aveva iniziato l’ultima: con un pareggio. I nerazzurri cercano ma non trovano il riscatto post-derby contro il Borussia MonchenGladbach, all’interno di una gara pazza fino all’ultimo. Il pallino del gioco ce l’hanno quasi sempre i nerazzurri, i quali dominano senza tuttavia creare, giocando quasi sempre sotto ritmo. Quando la partita si incattivisce, le solite amnesie e Vidal compromettono irrimediabilmente il risultato: prima il cileno stende Thuram e poi tiene in gioco Hofmann per l’1-2 degli ospiti. Nel derby è costato Kolarov oggi Vidal: Conte già dal match contro il Genoa deve sperare di trovare una squadra che, con tutti gli 11 giocatori, remi nella stessa direzione. Deludente anche la condizione fisica dei nerazzurri, che lasciano per strada punti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Inter inizia questa Champions League come aveva iniziato l’ultima: con un pareggio. I nerazzurri cercano ma non trovano il riscatto post-derby contro il Borussia Monchen, all’interno di una gara pazza fino all’ultimo. Il pallino del gioco ce l’hanno quasi sempre i nerazzurri, i quali dominano senza tuttavia creare, giocando quasi sempre sotto ritmo. Quando la partita si incattivisce, le solite amnesie e Vidal compromettono irrimediabilmente il risultato: prima il cileno stende Thuram e poi tiene in gioco Hofmann per l’1-2 degli ospiti. Nel derby è costato Kolarov oggi Vidal: Conte già dal match contro il Genoa deve sperare di trovare una squadra che, con tutti gli 11 giocatori, remi nella stessa direzione. Deludente anche la condizione fisica dei nerazzurri, che lasciano per strada punti ...

