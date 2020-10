Lavoratori in nero percepivano il reddito di cittadinanza: la scoperta nel Napoletano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Sei Lavoratori senza contratto in un supermercato di via Amato, Casoria. E’ quanto accertato dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. A seguito degli accertamenti, svolti i collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, è stato accertato che due dei sei Lavoratori in nero sono beneficiari del reddito di cittadinanza. L’attività è stata sospesa ed il titolare sanzionato per oltre 30mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Seisenza contratto in un supermercato di via Amato, Casoria. E’ quanto accertato dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. A seguito degli accertamenti, svolti i collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, è stato accertato che due dei seiinsono beneficiari deldi. L’attività è stata sospesa ed il titolare sanzionato per oltre 30mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

