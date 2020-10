L’Allieva 3, Ultima Puntata: Il Matrimonio di Claudio e Alice! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Allieva 3, trama Ultima Puntata: mentre l’intuizione di Alice su Giacomo si dimostra esatta, la Allevi e Conforti vanno verso il giorno del loro tanto atteso Matrimonio… Anche questa terza stagione de L’Allieva arriva alla sua conclusione e per Clauido ed Alice potrebbe avvicinarsi il lieto fine. Come sempre, però, non mancano i colpi di scena. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere in questo finale di stagione, facciamo un piccolo passo indietro. L’Allieva 3: dove eravamo rimasti Durante il funerale di un’amica di nonna Amalia, un anziano perde la vita a seguito di un malore. Tocca proprio ad Alice indagare su quanto è successo e, insieme a Lara, le due si trovano costrette ad affidare la piccola Camilla ad una babysitter che hanno sempre ritenuto inaffidabile. Si tratta di ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Allieva 3, trama: mentre l’intuizione di Alice su Giacomo si dimostra esatta, la Allevi e Conforti vanno verso il giorno del loro tanto atteso… Anche questa terza stagione de L’Allieva arriva alla sua conclusione e per Clauido ed Alice potrebbe avvicinarsi il lieto fine. Come sempre, però, non mancano i colpi di scena. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere in questo finale di stagione, facciamo un piccolo passo indietro. L’Allieva 3: dove eravamo rimasti Durante il funerale di un’amica di nonna Amalia, un anziano perde la vita a seguito di un malore. Tocca proprio ad Alice indagare su quanto è successo e, insieme a Lara, le due si trovano costrette ad affidare la piccola Camilla ad una babysitter che hanno sempre ritenuto inaffidabile. Si tratta di ...

