Iran:avvocata Sotoudeh trasferita in carcere a rischio Covid (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 21 OTT - L'avvocata Iraniana per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, condannata a 33 anni e 148 frustate, è stata trasferita dalla prigione di Evin a Teheran a quella di Qarchak, oltre ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - ISTANBUL, 21 OTT - L'iana per i diritti umani Nasrin, condannata a 33 anni e 148 frustate, è statadalla prigione di Evin a Teheran a quella di Qarchak, oltre ...

eccapecca : L'avvocata iraniana per i diritti umani #NasrinSotoudeh condannata a 33 anni e 148 frustate, è stata trasferita i… - iconanews : Iran:avvocata Sotoudeh trasferita in carcere a rischio Covid - aStaraStaraStar : RT @BrunoGiannarel1: Chiediamo al governo iraniano di rilasciare #NasrinSotoudeh avvocata impegnata nella difesa dei diritti umani e civili… - SegalaMatilde : RT @BrunoGiannarel1: Chiediamo al governo iraniano di rilasciare #NasrinSotoudeh avvocata impegnata nella difesa dei diritti umani e civili… - jerryMassloII : RT @BrunoGiannarel1: Chiediamo al governo iraniano clemenza per #NasrinSotoudeh avvocata impegnata nella tutela dei diritti umani e civili… -

