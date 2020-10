In calo il numero dei positivi al Covid-19 nel Sannio: il dato aggiornato per tutti i Comuni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCala il numero delle persone contagiate dal Covid nel Sannio. Un segnale incoraggiante, dopo giorni di continui aumenti, che si spera possa trovare conferme nell’immediato futuro. Sono infatti 385 gli attualmente positivi nella provincia beneventana: ieri erano 388. Nelle ultime 24 ore, dunque, il numero dei guariti (7) ha superato quello dei nuovi contagiati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCala ildelle persone contagiate dalnel. Un segnale incoraggiante, dopo giorni di continui aumenti, che si spera possa trovare conferme nell’immediato futuro. Sono infatti 385 gli attualmentenella provincia beneventana: ieri erano 388. Nelle ultime 24 ore, dunque, ildei guariti (7) ha superato quello dei nuovi contagiati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

