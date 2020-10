Il derby calabrese con gol fantasma? Questione di VAR (Di mercoledì 21 ottobre 2020) LA B DI NOTTE E' UNA BATTAGLIA - Tanta intensità con gare senza fine ed episodi contestati in questa notte di B che immette nel pieno dell'autunno cadetto affollato di impegni con altre tre giornate ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) LA B DI NOTTE E' UNA BATTAGLIA - Tanta intensità con gare senza fine ed episodi contestati in questa notte di B che immette nel pieno dell'autunno cadetto affollato di impegni con altre tre giornate ...

sportli26181512 : Il derby calabrese con gol fantasma? Questione di VAR: Reggina-Cosenza con una rete annullata e trasformata in un r… - TUTTOB1 : RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: game over. Vincono Empoli e Cittadella, frena la Salernitana. Chievo di… - angezarra49 : ?? Tantissime reti in questa serata di #SerieB. Vince rimonta l'Empoli su una Spsl che non riesce a spiccare il vol… - TuttoMatera : Serie B - 4° Giornata: Cittadella ed Empoli davanti a tutte. Poker del Venezia, pari il derby calabrese. La situazi… -

Ultime Notizie dalla rete : derby calabrese Il derby calabrese con gol fantasma? Questione di VAR Corriere dello Sport Calcio: Reggina – Cosenza 0-0

Reti bianche il derby tra Reggina e Cosenza. La squadra dello Stretto, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato.

Cosenza, Occhiuzzi: “Complimenti alla squadra. Falcone? Ha fatto grandi parate”

Cosenza, Occhiuzzi: “Complimenti alla squadra. Falcone? Ha fatto grandi parate” - Il tecnico parla dopo lo 0-0 con la Reggina ...

Reti bianche il derby tra Reggina e Cosenza. La squadra dello Stretto, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato.Cosenza, Occhiuzzi: “Complimenti alla squadra. Falcone? Ha fatto grandi parate” - Il tecnico parla dopo lo 0-0 con la Reggina ...