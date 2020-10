I Nas oscurano 11 siti web di vendita online farmaci Covid

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 21 OTT - I Carabinieri per la tutela della salute Nas hanno oscurato nel mese di ottobre altri 11web nell'ambito del contrasto allaon-line dianti-. I ...

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - I Carabinieri per la tutela della salute Nas hanno oscurato nel mese di ottobre altri 11 siti web nell'ambito del contrasto alla vendita on-line di farmaci anti-covid. I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in stretta collaborazione con il Ministero della Salute, finalizzata al contrasto al cybercrime farmaceutico, ne ...