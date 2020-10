Godfall per PS5 giocato con il DualSense è 'davvero incredibile' per gli sviluppatori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il looter-slasher Godfall è stato uno dei primi giochi per PlayStation 5 ad essere annunciato e lo studio di sviluppo Counterplay Games ha dichiarato che sarà un titolo di lancio della console next-gen.Ora, in una nuova intervista all'interno della rivista ufficiale PlayStation Magazine, il CEO e co-fondatore di Counterplay, Keith Lee, ha parlato del piacere di aver implementato le funzionalità del controller PS5 in un gioco così ricco di azione e di come DualSense migliora decisamente l'immersività."Giocare con il DualSense è un qualcosa di incredibile. Puoi effettivamente, quasi in un certo senso, immaginare di poter scolpire e modellare la vibrazione e le sensazioni, essendo in grado di creare un gioco o un mondo in cui ci si sente ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il looter-slasher; stato uno dei primi giochi per PlayStation 5 ad essere annunciato e lo studio di sviluppo Counterplay Games ha dichiarato che sarà un titolo di lancio della console next-gen.Ora, in una nuova intervista all'interno della rivista ufficiale PlayStation Magazine, il CEO e co-fondatore di Counterplay, Keith Lee, ha parlato del piacere di aver implementato le funzionalità del controller PS5 in un gioco così ricco di azione e di comemigliora decisamente l'immersività."Giocare con il; un qualcosa di. Puoi effettivamente, quasi in un certo senso, immaginare di poter scolpire e modellare la vibrazione e le sensazioni, essendo in grado di creare un gioco o un mondo in cui ci si sente ...

infoitscienza : Godfall per PS5 richiede sempre una connessione a internet e ha bisogno del PS Plus per alcune attività - Eurogamer_it : #Godfall per #PS5 richiederà una connessione ad internet ed il PS Plus necessario per alcune attività . - infoitscienza : Godfall per PS5, Randy Pitchford ha mostrato la prima copia stampata del gioco - Gamelite : Godfall: Pronta la prima copia stampata del gioco per PS5, ce la mostra Randy Pitchford - - Castrese7 : RT @Tanzen: La confezione di Godfall per PlayStation 5, esterno, retro ed interno. -

Ultime Notizie dalla rete : Godfall per Godfall per PS5 giocato con il DualSense è 'davvero incredibile' per gli sviluppatori Eurogamer.it Godfall per PS5 giocato con il DualSense è 'davvero incredibile' per gli sviluppatori

Il looter-slasher Godfall è stato uno dei primi giochi per PlayStation 5 ad essere annunciato e lo studio di sviluppo Counterplay Games ha dichiarato che sarà un titolo di lancio della console ...

Godfall: gli sviluppatori esaltano le funzioni social di PS5 e del suo DualSense

Il team di sviluppo di Godfall ha parlato molto bene del DualSense e delle funzionalità social di PlayStation 5 in un'intervista recente.

Il looter-slasher Godfall è stato uno dei primi giochi per PlayStation 5 ad essere annunciato e lo studio di sviluppo Counterplay Games ha dichiarato che sarà un titolo di lancio della console ...Il team di sviluppo di Godfall ha parlato molto bene del DualSense e delle funzionalità social di PlayStation 5 in un'intervista recente.