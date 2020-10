Figli di due madri: «Serve una legge», dice la Corte (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È di nuovo un richiamo all’intervento del legislatore, quello pronunciato ieri dalla Consulta riguardo il caso sollevato dal Tribunale di Venezia di due donne unite civilmente che si sono viste negare l’iscrizione all’anagrafe di entrambe come madri del bambino nato da una di loro, nel 2018 a Mestre, con la procreazione medicalmente assistita praticata all’estero. Per la Corte costituzionale – relatore lo stesso presidente Mario Morelli – spetta al legislatore «su temi così eticamente sensibili, ponderare gli interessi e i … Continua L'articolo Figli di due madri: «Serve una legge», dice la Corte proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È di nuovo un richiamo all’intervento del legislatore, quello pronunciato ieri dalla Consulta riguardo il caso sollevato dal Tribunale di Venezia di due donne unite civilmente che si sono viste negare l’iscrizione all’anagrafe di entrambe comedel bambino nato da una di loro, nel 2018 a Mestre, con la procreazione medicalmente assistita praticata all’estero. Per lacostituzionale – relatore lo stesso presidente Mario Morelli – spetta al legislatore «su temi così eticamente sensibili, ponderare gli interessi e i … Continua L'articolodi due: «una»,laproviene da il manifesto.

