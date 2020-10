Coronavirus, l’appello di Conte ai cittadini: “Evitare gli spostamenti superflui per ridurre le occasioni di contagio” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Siamo consapevoli di chiedere sacrifici ai cittadini. Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione. I principi che muovono oggi il governo sono sempre gli stessi, quelli che ci hanno permesso di superare la situazione nel passato: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in Senato ha illustrato le misure del nuovo dpcm che contiene le misure di Contenimento dei contagi da Covid-19. “L’esperienza di questi mesi ci ha dimostrato – ha aggiunto – che tutelare prioritariamente la salute consente di difendere più efficacementer il tessuto produttivo del Paese”. L'articolo Coronavirus, l’appello di Conte ai cittadini: “Evitare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Siamo consapevoli di chiedere sacrifici ai. Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione. I principi che muovono oggi il governo sono sempre gli stessi, quelli che ci hanno permesso di superare la situazione nel passato: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe, che in Senato ha illustrato le misure del nuovo dpcm che contiene le misure dinimento dei contagi da Covid-19. “L’esperienza di questi mesi ci ha dimostrato – ha aggiunto – che tutelare prioritariamente la salute consente di difendere più efficacementer il tessuto produttivo del Paese”. L'articolo, l’appello diai: “Evitare ...

Corriere : L’appello del ministro Speranza: «Situazione seria, state a casa il più possibile» - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'appello di @robersperanza: 'Evitate gli spostamenti inutili' #ANSA - Open_gol : L'appello di Speranza in diretta tv: «Chiedo alle persone di fare uno sforzo per evitare spostamenti inutili, uscit… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello di Conte ai cittadini: “Evitare gli spostamenti superflui per ridurre le occasioni di contag… - MPenikas : FQ: Coronavirus, l’appello di Conte ai cittadini: “Evitare gli spostamenti superflui per ridurre le occasioni di c… -