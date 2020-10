Atlantia debole a Piazza Affari, proseguono negoziati su Aspi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso il titolo Atlantia, che mostra un calo dello 0,30%. A Piazza Affari i fari rimangono puntati sul titolo, dopo che il CdA della società ha giudicato l’offerta, di CDP e dei fondiper rilevare l’88% di Aspi, “non ancora conforme e idonea ad assicurare l’adeguata valorizzazione di mercato”, ma “apprezzando” l’offerta e aggiungendo che il board ha deciso di proseguire i negoziati fino al 27 ottobre. A livello comparativo su base settimanale, il trend del gestore della più estesa rete autostradale europea evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso il titolo, che mostra un calo dello 0,30%. Ai fari rimangono puntati sul titolo, dopo che il CdA della società ha giudicato l’offerta, di CDP e dei fondiper rilevare l’88% di, “non ancora conforme e idonea ad assicurare l’adeguata valorizzazione di mercato”, ma “apprezzando” l’offerta e aggiungendo che il board ha deciso di proseguire ifino al 27 ottobre. A livello comparativo su base settimanale, il trend del gestore della più estesa rete autostradale europea evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso ...

Piazza Affari debole. BPER ritraccia, bene Juventus FC. Spread in calo. FTSE MIB -0,5%

Atlantia -0,8% in rosso. Il cda di ieri ha esaminato l'offerta di CDP-Blackstone-Macquarie sull'88% di Autostrade per l'Italia e "ha valutato i termini economici e le relative condizioni allo stato ...

