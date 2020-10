Amazon Luna | il servizio di cloud streaming è finalmente in early access

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ildigaming di, è entrato ino anticipato, ha annunciato l’azienda. Un piccolo numero di clienti con sede negli Stati Uniti riceverà inviti per testare ile persino acquistare il controller di gioco di, se lo sceglieranno (anche se non è richiesto per giocare su). Con l’o anticipato, i giocatori potranno accedere a, disponibile su Fire TV, Mac, PC e sulle applicazioni web per iOS. Una versione per Android è prevista a breve. L’o anticipato richiede l’abbonamento alPlus Game Channel, che viene fornito con 50 giochi a 5,99 dollari al mese. A breve è ...