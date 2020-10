ACCADDE OGGI I FATTI PIÙ IMPORTANTI NELLA STORIA ACCADUTI IL 21 OTTOBRE

(Di mercoledì 21 ottobre 2020). Il 21è il è il 294º giorno del calendario, quest’anno 295° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante Il 21si festeggia la martire Sant’Orsola, Santa Letizia, venerata in Spagna e San Bertoldo di Parma. Si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, sensibilizzando sull’importanza … L'articolo. IPIÙIL 21proviene da YesLife.it.

GFabrygherardi : RT @FedeRoss70: Accadde Oggi 21 ottobre 1879 - Edison testa la lampadina ad alta resistenza (141 anni fa): A un anno dall'invenzione del ch… - FedeRoss70 : Accadde Oggi 21 ottobre 1879 - Edison testa la lampadina ad alta resistenza (141 anni fa): A un anno dall'invenzion… - aforismidiunpaz : #AccaddeOggi, #21Ottobre: più di 100.000 dimostranti si radunano a #Washington per protestare contro la… - IveserVenezia : 21 ottobre 1967 - _Fab1ana_ : Accadde Oggi – I fatti del giorno nella storia | 21 ottobre : Nella bocca chiusa non entrano mosche. -

Ultime Notizie dalla rete : ACCADDE OGGI

Alla luce di quanto sta accadendo, l’impressione generale è di una certa confusione. E’ solo un’impressione, o ad oggi l’operatività di quadrante non è ancora definita come dovrebbe essere? «Ciò che ...Gli squat in prigione, la bulimia, i suoi «venerdì»: ecco chi è oggi Jane Fonda e come è diventata un’attivista «da staffetta». Perché solo insieme si può cambiare il mondo ...