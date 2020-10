WindTre, il progetto “Neoconnessi” si aggiudica i premi Mediastars (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “NeoConnessi” ha vinto due prestigiosi riconoscimenti alla XXIV edizione del premio Mediastars, concorso innovativo dedicato ai Tecnici Pubblicitari Professionisti. L'iniziativa di digital e media education sviluppata da WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, in collaborazione con l'agenzia La Fabbrica, si è aggiudicata il primo premio nella categoria Educational e la Special Star per la copy strategy della campagna promozionale.Il progetto “NeoConnessi” ha l'obiettivo di supportare famiglie e scuole nel sensibilizzare i più piccoli ad un utilizzo corretto e responsabile di Internet, informandoli sia dei rischi sia delle opportunità del Web.Per Roberto Basso, Direttore External Affairs & Sustainability di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “NeoConnessi” ha vinto due prestigiosi riconoscimenti alla XXIV edizione del, concorso innovativo dedicato ai Tecnici Pubblicitari Professionisti. L'iniziativa di digital e media education sviluppata da, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, in collaborazione con l'agenzia La Fabbrica, si èta il primoo nella categoria Educational e la Special Star per la copy strategy della campagna promozionale.Il“NeoConnessi” ha l'obiettivo di supportare famiglie e scuole nel sensibilizzare i più piccoli ad un utilizzo corretto e responsabile di Internet, informandoli sia dei rischi sia delle opportunità del Web.Per Roberto Basso, Direttore External Affairs & Sustainability di ...

CorriereCitta : WindTre, il progetto “Neoconnessi” si aggiudica i premi Mediastars - ITALICOM1 : «Neoconnessi», il progetto WINDTRE si aggiudica i premi Mediastars - Gazzetta5G : RT @Cor_Com: #SmartMobility, #WindTre in campo con il progetto #5GMeta - Cor_Com : #SmartMobility, #WindTre in campo con il progetto #5GMeta - chrisneel : Smart mobility, WindTre in campo con il progetto 5GMeta -

Ultime Notizie dalla rete : WindTre progetto Smart mobility, WindTre in campo con il progetto 5GMeta CorCom WindTre, il progetto “Neoconnessi” si aggiudica i premi Mediastars

Il progetto “NeoConnessi” ha l’obiettivo di supportare ... Per Roberto Basso, Direttore External Affairs & Sustainability di WINDTRE, “i nuovi utenti di Internet sono sempre più giovani e quindi ...

WindTre, doppio premio nella digital e media education

Doppio premio per WindTre: la sua iniziativa di digital e media education “NeoConnessi” ha vinto due riconoscimenti alla XXIV edizione del Premio Mediastars, concorso innovativo dedicato ai Tecnici Pu ...

Il progetto “NeoConnessi” ha l’obiettivo di supportare ... Per Roberto Basso, Direttore External Affairs & Sustainability di WINDTRE, “i nuovi utenti di Internet sono sempre più giovani e quindi ...Doppio premio per WindTre: la sua iniziativa di digital e media education “NeoConnessi” ha vinto due riconoscimenti alla XXIV edizione del Premio Mediastars, concorso innovativo dedicato ai Tecnici Pu ...