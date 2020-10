Uomini e Donne, "Non lo hai neppure guardato in faccia": Maria De Filippi riprende duramente Valentina Autiero (Di martedì 20 ottobre 2020) Valentina Autiero rimproverata severamente da Maria De Filippi, dopo aver snobbato il nuovo cavaliere che è sceso nello studio di Uomini e Donne per corteggiarla. Leggi su comingsoon (Di martedì 20 ottobre 2020)rimproverata severamente daDe, dopo aver snobbato il nuovo cavaliere che è sceso nello studio diper corteggiarla.

trash_italiano : Qui per ricordarvi che Uomini e Donne inizia alle 14.45 precise. Neanche un secondo di ritardo. Mai. - fattoquotidiano : LA STRAGE SILENZIOSA Nel 2019 58 persone, tra Esercito, Carabinieri e Pubblica Sicurezza si sono tolte la vita. Nel… - LiaQuartapelle : E anche questa domenica, a Minsk e nelle altre città della Bielorussia, uomini e donne continuano a manifestare. Il… - albertopletti : @theredmask2019 @bascia75 non so cosa vuol dire. le donne tendono ad avere relazioni ben più stabili, in genere, ri… - Perrellina : @Aciredef5 No, ci è fidati! Purtroppo alcune donne hanno questa capacità di infinocchiare gli uomini e io vorrei ta… -