Una donna a Napoli non ha i soldi per pagare il dottore, lui le trova un lavoro (Di martedì 20 ottobre 2020) Una storia a lieto fine quella di questa donna di Napoli con 4 figli, disoccupata e vedova, che ha trovato lavoro grazie ad un dottore e al suo racconto sui social. Il dottor Eduardo Ponticielli era stato contattato dalla donna perché la più piccola dei suoi figli stava male. Anna era agitata, aveva paura che la più piccola avesse il Covid. Il dottore si reca a casa della donna e, constatato che la piccola ha solo una tonsillite, dice ad Anna di stare tranquilla. Ma la donna si sente mortificata; “dottore, non ho i soldi per pagarla. Sono mortificata. Io di mortificazione ci vivo ogni giorno ma voi questa la dovete accettare” gli dice, porgendogli una catenina. Poi ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Una storia a lieto fine quella di questadicon 4 figli, disoccupata e vedova, che hatograzie ad une al suo racconto sui social. Il dottor Eduardo Ponticielli era stato contattato dallaperché la più piccola dei suoi figli stava male. Anna era agitata, aveva paura che la più piccola avesse il Covid. Ilsi reca a casa dellae, constatato che la piccola ha solo una tonsillite, dice ad Anna di stare tranquilla. Ma lasi sente mortificata; “, non ho iper pagarla. Sono mortificata. Io di mortificazione ci vivo ogni giorno ma voi questa la dovete accettare” gli dice, porgendogli una catenina. Poi ...

