Tg Lazio | edizione del 20 settembre 2020

(Di martedì 20 ottobre 2020) E’ partita nel Lazio la sperimentazione del sistema di prenotazione online dei tamponi drive-in. Da oggi è possibile prenotare l’esame nelle aree del Santa Maria della Pietà, al Centro Carni di via Togliatti, all’Istituto Santa Lucia e all’ex presidio Forlanini. Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata. Intanto non si arresta il trend in crescita dei positivi al Covid nella Tuscia. Sono 108 i nuovi casi positivi, tra cui 12 frati del convento dei cappuccini di Viterbo e 13 operatori della casa di riposo San Francesco di Farnese, dove ieri si erano già registrati 25 contagi tra gli ospiti della struttura. LAZIO, ALLEANZA MEDICI E FARMACISTI SU VACCINI ANTINFLUENZALI