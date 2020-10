Tegola Milan. Calhanoglu lascia l’allenamento in stampelle. Problemi alla caviglia (Di martedì 20 ottobre 2020) Brutta Tegola per il Milan. Il centrocampista offensivo Hakan Calhanoglu ha lasciato l’allenamento odierno di Milanello in stampelle. Il giocatore ha riportato un forte trauma distorsivo alla caviglia sinistra e ora c’è bisogno degli accertamenti specifici per capire la reale entità dell’infortunio del turco. Sicuramente salterà la prima di Europa League dei rossoneri con il Celtic Glasgow, ma si teme uno stop di diverse settimane. Fonte Foto: Twitter Milan L'articolo Tegola Milan. Calhanoglu lascia l’allenamento in stampelle. Problemi alla caviglia proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Bruttaper il. Il centrocampista offensivo Hakanhato l’allenamento odierno diello in. Il giocatore ha riportato un forte trauma distorsivosinistra e ora c’è bisogno degli accertamenti specifici per capire la reale entità dell’infortunio del turco. Sicuramente salterà la prima di Europa League dei rossoneri con il Celtic Glasgow, ma si teme uno stop di diverse settimane. Fonte Foto: TwitterL'articolol’allenamento inproviene ...

TuttoMercatoWeb : Milan, tegola Calhanoglu: problema alla caviglia per il turco. Out contro il Celtic - Livia_DiGioia : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, tegola Calhanoglu: problema alla caviglia per il turco. Out contro il Celtic - calciotoday_it : ??Tegola #Milan, si fa male #Calhanoglu ??Le condizioni del centrocampista - Bertolca10 : Tegola pesante in casa Milan in vista dell'impegno in #EuropaLeague contro il Celtic. Indisponibile #Calhanoglu. - VMNT_tso : auguriamo un recupero veloce a hakan... adesso è giunta l'ora di BRAHIM DIAZ -