Openjobmetis continua il programma di buy-back

(Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) –, dal 12 al 16 ottobre 2020, con riferimento al piano adottato con delibera approvata dall’Assemblea dei soci in data 21 aprile 2020 ed avviato dal Consiglio di Amministrazione a partire dal 22 aprile, comunica di aver acquistato 4.250 azioni proprie, al prezzo medio di 5,9054 euro per un controvalore pari a 25.097,83 euro. A seguito delle transazioni effettuate, l’agenzia per il lavoro detiene attualmente un totale di 618.465 azioni proprie pari a circa il 4,5104% del capitale sociale.

Openjobmetis, dal 12 al 16 ottobre 2020, con riferimento al piano adottato con delibera approvata dall'Assemblea dei soci in data 21 aprile 2020 ...