Omicidi, l’Italia è il Paese più sicuro d’Europa: i dati Eurostat (Di martedì 20 ottobre 2020) Omicidi, secondo i dati l’Italia è il Paese più sicuro d’Europa Gli ultimi dati Eurostat sul tasso di Omicidi nei principali Stati europei premia l’Italia: il nostro Paese, infatti, ha registrato un calo costante dal 1990, laureandosi oggi come il più sicuro d’Europa. Basti pensare che nei primissimi anni Novanta si compievano in media 1.800 Omicidi all’anno. Il numero, poi, è calato sotto la soglia dei mille già nel 1996 (953) e non è mai più risalito: nel 2017 addirittura gli Omicidi in Italia sono stati 397, divenuti 345 nel 2018. dati incoraggianti, che si uniscono a quelli pubblicati dalla ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020), secondo il’Italia è ilpiùd’Europa Gli ultimisul tasso dinei principali Stati europei premia l’Italia: il nostro, infatti, ha registrato un calo costante dal 1990, laureandosi oggi come il piùd’Europa. Basti pensare che nei primissimi anni Novanta si compievano in media 1.800all’anno. Il numero, poi, è calato sotto la soglia dei mille già nel 1996 (953) e non è mai più risalito: nel 2017 addirittura gliin Italia sono stati 397, divenuti 345 nel 2018.incoraggianti, che si uniscono a quelli pubblicati dalla ...

dim_carm : RT @gioliperni: Zero virgola sei omicidi ogni centomila abitanti, l’Italia è il paese con meno omicidi d’Europa. Eppure... - gioliperni : Zero virgola sei omicidi ogni centomila abitanti, l’Italia è il paese con meno omicidi d’Europa. Eppure... - Michel88884605 : l'Italia è il paese col minor numero di omicidi volontari per abitante in Europa. Ma per i nostri giornali moriamo… - civilttammente : Scrive da Reggio Calabria ma vuole fare l'eroe della legalità. Immaginate se gli juventini calabresi, siciliani, p… - italia_pro : Dalle aggressioni al giornalista di Ostia passando per omicidi e ferimenti a calci ad un gatto fino agli insulti su… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidi l’Italia Festa del cinema di Roma, i red carpet di “La legge del terremoto” e “Fortuna”. FOTO Sky Tg24