Nunzia De Girolamo positiva al Covid: "Malattia subdola" (Di martedì 20 ottobre 2020) La moglie del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, Nunzia De Girolamo, annuncia con un video su Facebook di essere positiva al Covid-19. Il marito è negativo ed in isolamento Nunzia De Girolamo, già parlamentare di Forza Italia e moglie del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, è risultata positiva al Covid-19. Ne dà l'annuncio su Facebook ed Instagram, descrivendo sintomi particolarmente dolorosi. Il ministro è negativo e in isolamento. "Ho il Covid19 – spiega in un video l'ex ministro dell'Agricoltura del governo Letta -. Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid19.

fattoquotidiano : Coronavirus, Nunzia De Girolamo positiva: “Ho molti dolori, tosse e mal di testa…Il Covid c’è ed è subdolo”. L’annu… - Agenzia_Ansa : Nunzia De Girolamo, sono positiva al #Covid. Il marito e ministro Francesco Boccia negativo ma in isolamento… - SkyTG24 : Covid, positiva Nunzia De Girolamo. Il marito Francesco Boccia negativo, ma in isolamento - FondericoI : RT @CavaleraDaniele: NUNZIA DE GIROLAMO CON TRUCCO E PARRUCCO PER PARLARE DEL SUO CONTAGIO 'Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho… - breakingnewsit : TT Italia: nunzia de girolamo, #commisso e #storie. -