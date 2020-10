Nadia e Antonio un mese dopo: alla Marcuzzi non sfugge un particolare (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nadia e Antonio dopo Temptation Island si sono ritrovati in tutto e per tutto. La coppia aveva deciso di partecipare al reality show dopo una crisi che andava avanti da troppo tempo. In particolare è stato Antonio a chiedere alla fidanzata di partecipare a Temptation Island, pensando che lei fosse ancora immatura per il tipo … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Temptation Island si sono ritrovati in tutto e per tutto. La coppia aveva deciso di partecipare al reality showuna crisi che andava avanti da troppo tempo. Inè statoa chiederefidanzata di partecipare a Temptation Island, pensando che lei fosse ancora immatura per il tipo … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

TemptationITA : Nadia e Antonio un mese dopo hanno capito i loro errori e sono rimasti insieme ?? #TemptationIsland - ridopernialler1 : RT @puesyosinmas_: In caso di dubbio ecco a voi gli INUTILI di quest'anno: Salvo e Francesca Antonio e Nadia Quelli che sono usciti alla pr… - puesyosinmas_ : In caso di dubbio ecco a voi gli INUTILI di quest'anno: Salvo e Francesca Antonio e Nadia Quelli che sono usciti al… - CHEMSTIGMA : nadia e antonio liquidati in due secondi perché tanto più di “cioè... direi... forse... non lo so” non avrebbero detto #temptationisland - dearvnialler : Alla fin della fiera Nadia e Antonio sono quelli con la relazione più sana #TemptationIsland -