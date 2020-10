moveformentalhealth | i tips di TikTok per affrontare i problemi di salute mentale

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 ottobre 2020) Proviamo a immaginare la nostra vita di tutti giorni (e la nostra salute mentale) come un contenitore vuoto che, più o meno frequentemente, viene riempito da tutte quelle situazioni, emozioni o eventi che non ci fanno bene. Ovviamente come ogni recipiente avrà una sua capienza massima e raggiunto il limite finirà per scoppiare anche in maniera piuttosto aggressiva. @drjuliesmith❤️ Please Like & Share. You never know who might need to hear it today! ##stress ##stressed ##stressrelief ##moveformentalhealth ##stressbuster♬ original sound – Dr Julie Smith – Psychologist