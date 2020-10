Messenger | perché l' icona è diventata fucsia su iOS e Android

Leggi su gqitalia

(Di martedì 20 ottobre 2020) Facebook; al lavoro per buttare giù le pareti divisorie tra le sue app di messaggistica, consentendo agli utenti di, Instagram e WhatsApp di dialogare tranquillamente gli uni con gli altri. Ad anticiparlo; stato Mark Zuckerberg in persona più di un anno fa, ma ora il percorso di unione si sta delineando in maniera più chiara. Dopo aver creato le Rooms, gli sviluppatori hanno tirato dritto lungo il loro progetto di fusione e hanno reso disponibili alcune delle migliori funzionalità disu Instagram. E proprio per sottolineare questo importante traguardo, Facebook ha deciso di cambiare colore all'di: così il classico fumetto blu acceso con un lampo bianco al suo interno si; ...