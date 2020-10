Maddalena Corvaglia stupisce i fan con il suo stretching “acrobatico” | «Una farfalla!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Da qualche meseha intrapreso un nuovo sport. L’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di dedicarsi alla pole dance. I suoi stacchetti su Instagram non passano inosservati, così come i suoi esercizi di“acrobatico”. Sì, avete capito bene.non svolge i suoi allungamenti sul normale tappetino da palestra, ma bensì in aria. Questa cosa ha lasciato i suoi fan decisamente senza parole. Inoltre, anche il suo look insolito non è passato inosservato. Che dire? Lacon il suo ultimo post social ha decisamente migliorato la giornata dei suoi numerosi followers (oltre un milione). Il post in pochissimo tempo ha ricevuto una marea di like e commenti. Leggi anche –>...