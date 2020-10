La Caporetto del tracciamento

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il sistema di contact tracing sta naufragando. La prima linea difensiva in termini di prevenzione contro il coronavirus sta crollando. Il moltiplicarsi del numero dei contagi, (nella settimana 13-19 ottobre il numero dei casi attualmente positivi è salito del +53,7% e il rapporto positivi/casi testati in una settimana è cresciuto dal 6,4% al 10,4%, secondo i dati della Fondazione Gimbe), ha letteralmente mandato in tilt il sistema didelle Asl regionali, tanto che alcune hanno già alzato bandiera bianca. In Piemonte, ad esempio, dove l’assessore alla Sanità in un’intervista a La Repubblica ha fatto sapere di aver “sospeso il sistema del contact tracing per alleggerire la pressione sui laboratori”. Lo stesso si dica per la Lombardia: “Non riusciamo a tracciare tutti i contagi, a mettere ...