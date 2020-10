La Azzolina a Otto e mezzo non ha ben chiara la differenza di utilizzo tra test sierologici e test rapidi (Di martedì 20 ottobre 2020) A Otto e mezzo, con la mediazione di Lilli Gruber, avviene il confronto tra l’immunologa Antonella Viola e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Parlando di scuola, della necessità di tenerla aperta e di tutti i modi per farlo si parla anche di test rapidi. Lucia Azzolina cade in fallo parlando di quanto fatto da Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, che ha messo a disposizione nelle farmacie i test sierologici per studenti e famiglie. L’inghippo è proprio qui, quando Azzolina parlando di test rapidi dice che sono stati messi a disposizione da Bonaccini, confondendoli però con i ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 ottobre 2020) A, con la mediazione di Lilli Gruber, avviene il confronto tra l’immunologa Antonella Viola e la ministra dell’Istruzione Lucia. Parlando di scuola, della necessità di tenerla aperta e di tutti i modi per farlo si parla anche di. Luciacade in fallo parlando di quanto fatto da Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, che ha messo a disposizione nelle farmacie iper studenti e famiglie. L’inghippo è proprio qui, quandoparlando didice che sono stati messi a disposizione da Bonaccini, confondendoli però con i ...

