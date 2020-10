Inter, rinnovo Lautaro Martinez: la decisione sulla clausola (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo il tentativo del Barcellona, l’Inter prova a tutelarsi cercando di cancellare la clausola nel nuovo contratto di Lautaro Martinez L’Inter ha trovato un accordo con Lautaro Martinez per quanto riguarda la clausola rescissoria inserita nell’attuale contratto. Come conferma calciomercato.com, la clausola da 111 milioni di euro non verrà inserita nel nuovo accordo, segnale della volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo il tentativo del Barcellona, l’prova a tutelarsi cercando di cancellare lanel nuovo contratto diL’ha trovato un accordo conper quanto riguarda larescissoria inserita nell’attuale contratto. Come conferma calciomercato.com, lada 111 milioni di euro non verrà inserita nel nuovo accordo, segnale della volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Leggi su Calcionews24.com

