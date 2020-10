In Giappone laboratori vaccino presi di mira dagli hacker cinesi

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Alcuni degli istituti di ricerca giapponesi impegnati nella ricerca di vaccini efficaci contro il coronavirus sono stati colpiti da attacchi informatici, di provenienza cinese, in quello che pare essere il primo caso finora registrato, secondo quanto riportato da CrowdStrike, società statunitense specializzata in sicurezza informatica. L’azienda statunitense non ha al momento rivelato i nomi degli istituti presi di mira, ma ha affermato di sospettare che “gli attacchi siano stati eseguiti da un gruppo di hacker cinesi, stando alle tecniche impiegate”.

