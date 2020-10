Il grande flop di Immuni | ecco dove si inceppa il tracciamento e i contagiati circolano indisturbati

Leggi su tpi

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Quando stavo leggendo il mio codice chiave della Appalla Asl per telefono, mi hanno risposto: ‘E che ce ne facciamo? Non sappiamo nemmenoinserirlo“. Quello di Stefano (nome di fantasia per ragioni di privacy) a Milano non è un caso isolato. Sono moltissime infatti le persone che risultano positive al Covid che si perdono però nei meandri di. In pratica,va essere l’arma tecnologica per tenere sotto controllo l’epidemia, ma più giorni passano e più le cifre su diffusione e funzionamento confermano il suo fallimento. Online e offline non comunicano, i contatti dei positivi non vengono avvertiti, ma soprattutto le Asl non sono pronte a recepire i dati della App. “? Una rottura di scatole” Sono le ...